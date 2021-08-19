Україна отримала близько 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від Греції, Польщі та Литви
Україна з початку тижня отримала близько 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від урядів Греції, Польщі та Литви
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, Україна отримала 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції та 650,4 тис. доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тис. доз від Литви як гуманітарну допомогу.
У пресслужбі зазначили, що частина з цих поставок піде на щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини AstraZeneca, а решту розподілять між центрами вакцинації та пунктами щеплень.
У пресслужбі нагадали, що AstraZeneca - це векторна вакцина від COVID-19, яку виробляють у ЄС, Великій Британії, Південній Кореї та Індії. Вона схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Європейським агентством з лікарських засобів. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози вакцини з інтервалом 4-12 тижнів.
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