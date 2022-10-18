Україна отримала новий пакет військової допомоги від Італії

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру [оборони] Лоренцо Гуріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку!" - зазначив Резніков.

Міністр не уточнив, що саме входить до цього пакета допомоги.

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