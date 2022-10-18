Україна отримала новий пакет військової допомоги від Італії
Італія надає Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе значно підвищити обороноздатність проти російської агресії
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Ми дуже вдячні уряду Італії та міністру [оборони] Лоренцо Гуріні за надання нового пакету військової допомоги Україні, який допоможе нам значно підвищити нашу обороноздатність проти російської агресії. Україна високо цінує вашу підтримку!" - зазначив Резніков.
Міністр не уточнив, що саме входить до цього пакета допомоги.
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