Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

"До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрин Тетра - очікується 850 тис. доз; Інфлувак Тетра - очікується 200 тис. доз; Джісі Флю Квадривалент - очікується 200 тис. доз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в цьому епідсезоні очікується 1,25 млн доз вакцин від грипу.

Повідомляється, що станом на 1 жовтня видано позитивні висновки про відповідність медичних імунобіологічних препаратів вимогам державних і міжнародних стандартів на майже 151 тис. доз вакцини Джісі Флю Квадривалент. 61 тис. доз вже можна придбати в аптечній мережі. У наявності в Україні 85 тис. доз Ваксігрип Тетра. У першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, у другій половині місяця - ще 270 тис. доз. Також ввезено та наразі знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини ІнфлувакТетра.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb