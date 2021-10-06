Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників
В Україну надійшли дози вакцини від грипу трьох виробників
Про це повідомив Центр громадського здоров'я.
"До України вже надійшли вакцини проти грипу від трьох виробників, а саме: Ваксігрин Тетра - очікується 850 тис. доз; Інфлувак Тетра - очікується 200 тис. доз; Джісі Флю Квадривалент - очікується 200 тис. доз", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в цьому епідсезоні очікується 1,25 млн доз вакцин від грипу.
У наявності в Україні 85 тис. доз Ваксігрип Тетра. У першій половині жовтня очікується 350 тис. доз, у другій половині місяця - ще 270 тис. доз.
Також ввезено та наразі знаходиться на лабораторному контролі 200 026 доз вакцини ІнфлувакТетра.
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