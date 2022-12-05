Україна отримала від Австралії ІТ-обладнання для прикордонників
Австралія передала ІТ-обладнання українським прикордонникам
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль", - ідеться в повідомленні.
"Також партнери планують відправити ДПСУ додаткову комп’ютерну техніку та обладнання для перевірки паспортних документів. Завдяки ним прикордонникам буде легше виявляти підробки", - додали в ДПСУ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 40.8Продаж 41.89
- Актуальне
- Важливе