Україна отримала від Австралії ІТ-обладнання для прикордонників

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Австралія передала прикордонникам ІТ-обладнання, яке допоможе правоохоронцям швидше здійснювати прикордонний контроль", - ідеться в повідомленні.

"Також партнери планують відправити ДПСУ додаткову комп’ютерну техніку та обладнання для перевірки паспортних документів. Завдяки ним прикордонникам буде легше виявляти підробки", - додали в ДПСУ.

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