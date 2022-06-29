Україна отримала від США грант $1,3 млрд
У межах пакету фінансування державного бюджету Україна отримала від Сполучених Штатів Америки грант на 1,3 млрд доларів
Про це повідомив у твіттері прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Дякуємо президентові США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд", – написав він.
Окрім того, Шмигаль подякував за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого було здійснено переказ, та особисто президенту групи Світового банку Девіду Малпассу.
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