Україна отримала від США грант $1,3 млрд

Про це повідомив у твіттері прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Дякуємо президентові США Джо Байдену за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближають перемогу України. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету на $7,5 млрд", – написав він.

Окрім того, Шмигаль подякував за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого було здійснено переказ, та особисто президенту групи Світового банку Девіду Малпассу.

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