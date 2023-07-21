Україна отримала від США три резервні генератори для АЕС
Міністерство енергетики США передало Енергоатому три генератори для забезпечення резервного живлення українських атомних електростанцій у разі аварійних відключень електроенергії
Про це інформує Енергоатом, посилаючись на повідомлення міністерки енергетики США Дженніфер Гренхольм.
Вона зазначила, що міненерго США прагне зробити внесок у безпеку українських АЕС у зв'язку з агресією Росії.
"Ми пишаємося тим, що передали 3 нові аварійні генератори Енергоатому для забезпечення резервного живлення українських реакторів (на АЕС, - ред.) у разі втрати електропостачання", - написала вона у twitter.
Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін подякував уряду США та зазначив, що передані генератори мають потужність 2,2 МВт, їх доправлять на українські АЕС уже в серпні. Крім того, після деокупації вони можуть бути використанні на Запорізькій АЕС.
Очільник Міненерго України Герман Галущенко висловив вдячність американським колегам за допомогу у протистоянні російському енергетичному тероризму.
"З допомогою наших партнерів ми готуємося до зими, яка буде непростою. Тож ця підтримка є дуже значущою для всіх українців, які чекатимуть на світло у своїх оселях", - додав він.
- 19 липня міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає зокрема боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які Пентагон назвав "критично важливими".
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