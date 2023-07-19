Про це повідомляє сайт Пентагону.

До пакета допомоги увійшли:

чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 152 мм;

обладнання для розмінування;

важкі протитанкові керовані ракети TOW;

дрони Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);

високоточні авіаційні боєприпаси;

Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

150 бензовозів;

115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;

50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

тактичні захищені системи зв'язку;

підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.

"Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Цей пакет заходів USAI підкреслює постійне зобов'язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також сприяти розбудові стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Міноборони США наголосило, що, на відміну від надання Україні обладнання зі складів, яке підлягало утилізації, пакет допомоги USAI передбачає закупівлю засобів у виробників і партнерів для надання Україні додаткових можливостей, а його оголошення є початком процесу укладання контрактів.

Раніше, 7 липня, США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.

13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів до України.

Міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці.

17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.