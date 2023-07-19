NASAMS, снаряди, розмінування: США виділили Україні допомогу на $1,3 млрд
У середу, 19 липня, міністерство оборони США оголосило про надання Україні нового пакета військової допомоги, що включає зокрема боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, які Пентагон назвав "критично важливими"
Про це повідомляє сайт Пентагону.
До пакета допомоги увійшли:
- чотири зенітно-ракетні системи NASAMS і боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 152 мм;
- обладнання для розмінування;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW;
- дрони Phoenix Ghost і Switchblade Unmanned Aerial System (UAS);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- Засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;
- 150 бензовозів;
- 115 тактичних автомобілів для буксирування та перевезення техніки;
- 50 тактичних автомобілів для відновлення техніки;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- тактичні захищені системи зв'язку;
- підтримка діяльності з навчання та технічного обслуговування.
"Цей пакет, який включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, буде надано в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Цей пакет заходів USAI підкреслює постійне зобов'язання США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у короткостроковій перспективі, а також сприяти розбудові стійкої спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні Пентагону.
Міноборони США наголосило, що, на відміну від надання Україні обладнання зі складів, яке підлягало утилізації, пакет допомоги USAI передбачає закупівлю засобів у виробників і партнерів для надання Україні додаткових можливостей, а його оголошення є початком процесу укладання контрактів.
Раніше, 7 липня, США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів.
13 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про прибуття касетних боєприпасів до України.
Міністр фінансів США Джанет Єллен на полях саміту міністрів фінансів G20 в Індії заявила, що подвоєння підтримки України у відбитті агресії РФ є найкращим способом допомоги світовій економіці.
17 липня адміністраторка USAID Саманта Пауер під час візиту до Києва оголосила про виділення понад $500 млн додаткової гуманітарної допомоги на потреби українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. При цьому вона зазначила, що з лютого 2022 року США виділили на гуманітарну допомогу Україні загалом понад $2,6 млрд.
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