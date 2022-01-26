Україна піднялася на 22 місце в рейтингу найпотужніших армій світу, - Global Firepower

Про це повідомляється на сайті компанії.



Зазначено, що Україна за останній рік піднялася на три позиції. У 2022 році Індекс сили (PowerIndex) України становить 0,3266. При цьому оцінка в 0,0000 вважається "ідеальною".



Місце України у рейтингу знаходиться між Тайванем і Канадою, чий Індекс сили складає 0,3215 і 0,3601 відповідно.



Як відомо, для підрахунку цього індексу перевіряються понад 50 факторів, серед яких, військова могутність, фінансові можливості й матеріально-технічний потенціал.



Зазначається, що на першому місці традиційно залишаються США.



До першої десятки також увійшли РФ, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Пакистан та Бразилія.



Всього в цьогорічному рейтингу оцінюються 140 країн світу.

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