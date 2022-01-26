Україна піднялася на 22 місце в рейтингу найпотужніших армій світу, - Global Firepower
Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг кращих армій світу, цього року помістила Україну на 22 місце
Про це повідомляється на сайті компанії.
Зазначено, що Україна за останній рік піднялася на три позиції. У 2022 році Індекс сили (PowerIndex) України становить 0,3266. При цьому оцінка в 0,0000 вважається "ідеальною".
Місце України у рейтингу знаходиться між Тайванем і Канадою, чий Індекс сили складає 0,3215 і 0,3601 відповідно.
Як відомо, для підрахунку цього індексу перевіряються понад 50 факторів, серед яких, військова могутність, фінансові можливості й матеріально-технічний потенціал.
Зазначається, що на першому місці традиційно залишаються США.
До першої десятки також увійшли РФ, Китай, Індія, Японія, Південна Корея, Франція, Велика Британія, Пакистан та Бразилія.
Всього в цьогорічному рейтингу оцінюються 140 країн світу.
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