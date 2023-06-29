Україна піднялася на найвищу за два роки позицію у рейтингу ФІФА
Збірна України у новому рейтингу піднялася з 30-го та 24-те місце, яке стало для неї найвищим за останні два роки
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
У новому рейтингу збірна України піднялася на шість позицій та займає тепер 24 місце. Це найкращий результат нашої національної команди у світовій класифікації з травня 2021 року.
Із суперників України по відбору Євро-2024 найвище в рейтингу ФІФА перебуває Англія, яка йде четвертою. Італія - восьма, Північна Македонія - 68-ма, Мальта - 172-га.
Лідерство зберегла Аргентина, другою йде Франція, третьою - Бразилія.
Як збірна України грала у червні
Українська національна команда під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва зіграла у товариському матчі внічию 3:3 з Німеччиною та перемогла у відборі Євро-2024 Північну Македонію (3:2) та Мальту (1:0).
Фото: fifa.com
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