Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У новому рейтингу збірна України піднялася на шість позицій та займає тепер 24 місце. Це найкращий результат нашої національної команди у світовій класифікації з травня 2021 року.

Із суперників України по відбору Євро-2024 найвище в рейтингу ФІФА перебуває Англія, яка йде четвертою. Італія - восьма, Північна Македонія - 68-ма, Мальта - 172-га.

Лідерство зберегла Аргентина, другою йде Франція, третьою - Бразилія.

Як збірна України грала у червні

Українська національна команда під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва зіграла у товариському матчі внічию 3:3 з Німеччиною та перемогла у відборі Євро-2024 Північну Македонію (3:2) та Мальту (1:0).

Фото: fifa.com