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Україна піднялася на найвищу за два роки позицію у рейтингу ФІФА

29 червня, 2023 четвер
15:00
Спорт Збірна України

Збірна України у новому рейтингу піднялася з 30-го та 24-те місце, яке стало для неї найвищим за останні два роки

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.  

У новому рейтингу збірна України піднялася на шість позицій та займає тепер 24 місце. Це найкращий результат нашої національної команди у світовій класифікації з травня 2021 року. 

Із суперників України по відбору Євро-2024 найвище в рейтингу ФІФА перебуває Англія, яка йде четвертою. Італія - восьма, Північна Македонія - 68-ма, Мальта - 172-га. 

Лідерство зберегла Аргентина, другою йде Франція, третьою - Бразилія.

Як збірна України грала у червні

Українська національна команда під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва зіграла у товариському матчі внічию 3:3 з Німеччиною та перемогла у відборі Євро-2024 Північну Македонію (3:2) та Мальту (1:0). 

Фото: fifa.com

футбол
Збірна України
ФІФА
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