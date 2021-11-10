Україна підписала зі США оновлену Хартію про стратегічне партнерство
У середу, 10 листопада, очліьник МЗС України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали у Вашингтоні оновлену Хартію про стратегічне партнерство
Про це повідомляє "Укрінформ".
"Хартія - це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти", - сказав Дмитро Кулеба.
Цермонія підписання відбулась у будівлі Держдепартаменту США.
Новий документ замінить той, який підписали у 2008 році. У новій Хартії означені сучасні реалії України, зокрема пов’язані зі збройною агресією з боку РФ.
США зобов’язуються підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та її кордонів, включно з окупованими територіями. Також розширюється співпраця двох країн у напрямку посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.
Крім того, США підтримують реформи в Україні та прагнення до вступу у НАТО та ЄС.
- Нагадаємо, Дмитро Кулеба назвав нову хартію про стратегічне співробітництво України та США "чітким сигналом Москві". Міністр сказав, що в України є потужні союзники, які "готові у разі розширення російської агресії змусити Кремль заплатити високу ціну".
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