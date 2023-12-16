Україна планує новий контрнаступ у 2024 році, - Welt

Про це пише "РБК-Україна" із посиланням на Welt.

Зазначається, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати західні партнери, ще не була використана. Ще деяка частина техніки взагалі не доїхала до України, зокрема танки Leopard 1.

На думку німецького експерта з безпеки та політичного радника Ніка Ланге, Україна робить ставку на виснаження: "Вони більше не намагаються утримувати позиції, як у Бахмуті. Натомість вони хочуть уповільнити російські війська і дати їм стікати кров’ю".

"Видання заявляє, що Україна має великі плани. Про це свідчить і список озброєння, який українське керівництво передало США. Раніше перелік публікували журналісти Reuters, там були гелікоптери Black Hawk і Apache, а також винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси великої дальності, танки Abrams, численні безпілотники та боєприпаси", - йдеться у повідомленні.

Крім цього видання зазначає, що Валерія Залужний погодився на літній контрнаступ лише з політичних міркувань. Він не бачив шансів на успіх без достатньої кількості авіаційної підтримки тому наступ з використанням техніки Залужний замінив на штурми малими піхотними групами.

"Україна, ймовірно, збирає ресурси для нового контрнаступу наступного року", - заявив експерт Ланге.

"Маючи необхідні винищувачі, ударні гелікоптери та безпілотники, Україна могла б адекватно підтримувати просування своїх військ, тим більше, що в цьому регіоні майже немає російських укріплень. Це був би контрнаступ, як Залужний, напевно, мав на увазі від початку", - вважає видання Welt.