Україна планує ще один рейс для евакуації з Афганістану, - Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє Укрінформ.

"Ми продовжуватимемо це робити (домовлятися про евакуацію громадян України), і наступний евакуаційний рейс теж, я думаю, буде організований Головним управлінням розвідки", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що остання евакуація була складною.

"Важка була евакуація, скажу вам чесно, з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак, щоб літак міг вилетіти", - сказав міністр.

Він наголосив, що Україна продовжуватиме евакуйовувати своїх громадян з Афганістану.

23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу.

Міністерству закордонних справ України відомо про ще близько 100 українців на території Афганістану, які хочуть покинути країну.