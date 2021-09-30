Україна планує ще один рейс для евакуації з Афганістану, - Кулеба
В Афганістані залишаються громадяни України, які хочуть евакуюватися
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"Ми продовжуватимемо це робити (домовлятися про евакуацію громадян України), і наступний евакуаційний рейс теж, я думаю, буде організований Головним управлінням розвідки", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що остання евакуація була складною.
"Важка була евакуація, скажу вам чесно, з огляду на ситуацію на місці, необхідність досягнення домовленостей з новою афганською владою для того, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак, щоб літак міг вилетіти", - сказав міністр.
Він наголосив, що Україна продовжуватиме евакуйовувати своїх громадян з Афганістану.
- 23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з людьми, які були евакуйовані з столиці Афганістану - Кабулу.
- Міністерству закордонних справ України відомо про ще близько 100 українців на території Афганістану, які хочуть покинути країну.
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