Україна планує заборонити продаж ліків, виробництво яких хоча б частково пов'язане з російськими й білоруськими фармзаводами

Про це повідомив у Telegram перший заступник керівника Комітету з фінансів, податкової і митної політики Верховної Ради Ярослав Железняк.

В Україні і до цього діяла заборона на ввезення лікарських засобів, вироблених у цих країнах. Однак досі ці препарати могли потрапляти в Україну "в обхід" – як медикаменти, вироблені міжнародними фармацевтичними компаніями з власної сировини, але на заводах РФ і Республіки Білорусь.

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташовано на території Російської Федерації або Республіки Білорусь" пропонує надати Міністерству охорони здоров'я повноваження відмовляти в державній реєстрації таких ліків або скасовувати її. Також буде дозволено скасовувати державну реєстрацію лікарських засобів, якщо вдасться довести прямий або опосередкований зв'язок заявника чи його представника з російськими компаніями. А уряд на період дії воєнного стану зможе зупиняти експорт препаратів українського виробництва в разі, якщо потреби України в цих медикаментах не будуть повністю закритими.

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