Україна почала використовувати ліки від COVID-19 прямої дії

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Дом".



"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", - наголосив він.



За словами Радуцького, ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.



"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", - сказав Радуцький.

Нагадаємо, 24 листопада Кабмін додав "Молнупіравір" та "Ритонавір" до переліку засобів, які можуть використовуватися для лікування COVID-19.