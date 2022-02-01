Україна почала використовувати ліки від COVID-19 прямої дії
У вівторок, 1 лютого, Україна почала використання препаратів прямої дії від коронавірусу
Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі телеканалу "Дом".
"Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки", - наголосив він.
За словами Радуцького, ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.
"Вони отримали державну реєстрацію в системі екстреного використання, як і Сполучені Штати, як країни Європейського Союзу", - сказав Радуцький.
- Нагадаємо, 24 листопада Кабмін додав "Молнупіравір" та "Ритонавір" до переліку засобів, які можуть використовуватися для лікування COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе