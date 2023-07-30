Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна розпочне перемовини із США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій вже наступного тижня. Ці гарантії діятимуть до набуття Україною членства в НАТО, що є найнадійнішою гарантією безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гарантії безпеки будуть діяти, поки Україна не приєднається до НАТО. Єрмак також зауважив, що до Спільної декларації вже приєдналися більше десятка інших країн, і майже кожного тижня приєднуються нові держави.

"Безпекові гарантії для України являтимуть собою конкретні та довготривалі зобов’язання, що забезпечать здатність України перемагати зараз та стримувати російську агресію у майбутньому", - зазначив Єрмак.

Він також додав, що йдеться про оборонну та фінансову підтримку, а також про санкції й покарання для Росії.

Декларація про гарантії безпеки для України

У середу, 12 липня, країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі. Президент США Джо Байден заявив, що у декларації прописано підтримку України на близьку та далеку перспективи.

В ОПУ зазначили, що це є важливою перемогою України на шляху до НАТО і великим результатом, якому передувала багатомісячна робота команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Цього ж дня до декларації приєдналися Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція. Згодом також Іспанія, Чехія, Нідерланди, Бельгія та Португалія.

18 липня на дебатах Генеральної асамблеї ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що Київ хоче, щоб всі країни ООН розглянули можливість приєднання до декларації "Групи семи" (G7) про гарантії безпеки для України

25 липня Румунія вирішила приєднатися до декларації країн G7 на підтримку України, представленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі.