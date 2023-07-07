Про це інформує Reuters.

Нова Зеландія виконує функції юридичного депозитарію партнерства. Так, представник МЗС країни повідомив, що 5 липня Нова Зеландія отримала від України офіційний запит на приєднання.

Водночас міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив, що країна, як член Транстихоокеанського партнерства, має "ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з огляду на доступність до ринку та правила.

Зазначимо, до Транстихоокеанського партнерства входять Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур та В'єтнам. Велика Британія має стати 12 членом партнерства. Водночас Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також подали заявки на приєднання.

Довідково. Всеосяжна та прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство - це засноване у 2016 році торговельно-економічне об'єднання, метою якого є створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.