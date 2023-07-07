Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

Україна подала запит на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

7 липня, 2023 п'ятниця
09:50
Економіка війна Україна

Україна направила Японії та Новій Зеландії офіційний запит на приєднання до всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство

Про це інформує Reuters

Нова Зеландія виконує функції юридичного депозитарію партнерства. Так, представник МЗС країни повідомив, що 5 липня Нова Зеландія отримала від України офіційний запит на приєднання.

Водночас міністр економіки Японії Шигеюкі Гото заявив, що країна, як член Транстихоокеанського партнерства, має "ретельно оцінити, чи повністю Україна відповідає високому рівню угоди" з огляду на доступність до ринку та правила.

Зазначимо, до Транстихоокеанського партнерства входять Австралія, Бруней, Канада, Чилі, Японія, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, Сінгапур та В'єтнам. Велика Британія має стати 12 членом партнерства. Водночас Китай, Тайвань, Еквадор, Коста-Ріка та Уругвай також подали заявки на приєднання.

Довідково. Всеосяжна та прогресивна угода про Транстихоокеанське партнерство - це засноване у 2016 році торговельно-економічне об'єднання, метою якого є створення зони вільної торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

  • У травні 2023 року Міністерство економіки України заявило, що розраховує на вступ до угоди про Транстихоокеанське партнерство на початку 2024 року. 
Суспільство
Світ
Україна
Японія
Читайте також:
7 липня, 2023 п'ятниця
Ракетна атака по Львову 6 липня: пошуково-рятувальні роботи завершились, загинули 10 людей
Карта лінії оборони армії РФ-0407
5 липня, 2023 середа
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
5 липня, 2023 середа
На трьох білоруських полігонах ліквідували табори російських призовників – супутникові знімки
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.41
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
7 липня
11:09
Затримання агента ФСБ
Влаштувався до оборонного заводу й збирав інформацію про ремонт військової техніки: на Кіровоградщині затримали агента ФСБ
11:04
термінова новина
Чехія передасть Україні ударні вертольоти й великокаліберні боєприпаси
10:56
Впродовж червня українці придбали найбільшу за останні 10 місяців кількість вживаних легковиків
10:55
Київська прем’єра "Міста та їхні герої"
Про трансформацію українців у героїв: у Києві презентували фільм, який покажуть у Парижі та Берліні
10:48
Київська ГЕС
"Алгоритм дій повністю відпрацьовано": в поліції розповіли про заходи безпеки для Київської ГЕС
10:47
Доступні ліки
Програму "Доступні ліки" розширять до осені: у список потраплять препарати для знеболення і тест-смужки для інсулінозалежних
10:43
Череватий: Сили оборони просунулися більш ніж на кілометр у напрямку Бахмута
10:32
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Ізраїльська армія уперше застосувала дрони-камікадзе "Маоз" вітчизняного виробництва
10:32
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Один касетний боєприпас заміняє 10–15 звичайних, - Згурець
10:26
ракета
РФ щомісяця випускає по Україні в середньому сто ракет, – Ігнат
10:25
РФ створила нове угрупування флоту в Азовському морі: розвідка Британії назвала мету
10:19
Рада ЄС та Європарламент домовилися збільшити виробництва ракет і боєприпасів
10:07
OPINION
Антін Мухарський
Росіянином бути легко. Не будь, як росіянин
10:06
Унікальна тисяча рамок Бенксі зі штемпелем: Укрпошта оголосила аукціон
10:03
Новини компаній
Група Ferrexpo збільшила виробництво окатків на 18% у ІІ кварталі 2023 року 
09:53
Pepsi
PepsiCo, Mars та Mondelez отримали рекордний прибуток у Росії торік
09:47
Нідерланди
Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу
09:45
Оновлено
Атака дронів по Дніпропетровщині
Ворог атакував Дніпропетровщину та Миколаївщину "шахедами", двоє загиблих. Нічна атака по Україні
09:23
Олександр Лукашенко
ISW: Лукашенко дистанціюється від угоди, укладеної між Кремлем і Пригожиним
09:23
вітер
На Чернігівщині унаслідок негоди пошкоджені близько сотні ЛЕП: понад 200 населених пунктів без світла
08:59
Китай заборонив імпорт продуктів з десяти регіонів Японії: у чому причина
08:41
Львів, ракетний удар
"Це порушення Конвенції про всесвітню спадщину": у ЮНЕСКО засудили ракетну атаку по Львову 6 липня
08:38
втрати ворога
За добу Росія втратила в Україні 510 солдатів, 2 танки та 7 крилатих ракет, - Генштаб ЗСУ
08:36
Оновлено
Ракетний удар по Львову у ніч на 6 липня
Ракетна атака по Львову 6 липня: пошуково-рятувальні роботи завершились, загинули 10 людей
08:23
обстріл, ППО
Уночі сили ППО знищили 12 з 18 "шахедів"
08:05
OPINION
Віктор Шлінчак
А що там з ленд-лізом?
07:49
Війна проти Росії ЗСУ
На Лиманському напрямку ворог намагався витіснити ЗСУ із займаних позицій неподалік Кармазинівки, на фронті відбулося 30 бойових зіткнень
07:24
Володимир Зеленський
Зеленський розкритикував президента Болгарії за проросійську позицію щодо війни в Україні
06:38
Окупанти на ЗАЕС
Росія повинна негайно вивести свої війська із ЗАЕС і повернути її під контроль України, - США в ОБСЄ
06:27
астероїд , космос
Астероїд у 268 метрів пролетить повз Землю
06:04
Оновлено
Сергій Лавров
NBC: Лавров провів з експосадовцями США таємні переговори про умови припинення війни в Україні. У Держдепі відреагували
05:07
Сотні вагнерівців вилетіли з ЦАР до Москви, - Jeune Afrique
04:32
Анатолій Трубін, "Шахтар", Ліга Європи
Найдорожчий воротар України домовився про 5-річний контракт з "Інтером", - ЗМІ
03:29
наслідки нічної атаки на Львів
У держдепі США відреагували на російський удар по Львову
02:59
Всеволод Татьков
Захищаючи Україну загинув 19-річний ватерполіст
02:11
Крим
Окупанти змушують кримських студентів підписувати повістки: шантажують результатами іспитів
01:48
Оновлено
Петр Павел та Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Чехію та зустрівся з президентом Павелом. Подробиці
01:47
Еліна Світоліна, теніс
В Україні з'явиться новий спортивний телеканал
01:18
Володимир Зеленський
Зеленський: Нам потрібен чіткий сигнал того, що Україна буде в НАТО, а не просто "двері відчинені"
01:00
гроза
Гроза на Київщині: у Борисполі руйнування, а жителі передмістя столиці масово скаржаться на зіпсовану техніку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV