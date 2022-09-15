Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.

"За даними провідної аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, Україна посіла третє місце в рейтингу глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

Україну змогли випередити В'єтнам і Філіппіни. Трохи нижче опустилися Індія та США.

Загалом у десятку увійшли переважно країни із доходом нижче середнього, повідомляють у блокчейн-компанії.

"Одна тенденція, яку ми відзначили минулого року, цього року тільки посилилася: в індексі домінують ринки, що розвиваються. Світовий банк поділяє країни на одну з чотирьох категорій на основі рівня доходу та загального економічного розвитку: високий дохід, дохід вище середнього, дохід нижче середнього та низький дохід", пишуть в Chainalysis.

У Мінцифрі повідомили, що спеціалісти працювали три роки над легалізацією криптоіндустрії в Україні для створення правового поля розвитку бізнесу: "Це дозволить криптокомпаніям легально вести бізнес в Україні та офіційно працювати з банківською системою, а українцям - декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах".

26 квітня криптобіржа запустила картку для біженців з України і нараховуватиме їм по $75 протягом трьох місяців.

Українці зі статусом вимушено переміщених людей можуть отримувати виплати на біржі криптовалют Binance. Компанія виділила 1,2 млн доларів.

16 серпня очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що Мінцифри проведе перший military-tech хакатон. Це марафон для хакерів, який відбудеться в межах проєкту "Армія дронів" і складається з двох частин. Перша – дистанційна робота над випробуваннями, які команди отримають після реєстрації. Друга – доопрацювання кейсів та їх презентація в Києві з 26 до 29 серпня.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що криптофонд Aid For Ukraine зібрав $54 мільйони на допомогу ЗСУ, цифровому та кіберспротиву.

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