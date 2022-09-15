Україна потрапила у трійку світових лідерів з використання криптоактивів у 2022 році
Україна в трійці лідерів серед усього світу з використання цифрових активів у 2022 році
Про це інформує Міністерство цифрової трансформації України.
"За даними провідної аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, Україна посіла третє місце в рейтингу глобального індексу використання криптоактивів у 2022 році", - йдеться в повідомленні.
Україну змогли випередити В'єтнам і Філіппіни. Трохи нижче опустилися Індія та США.
Загалом у десятку увійшли переважно країни із доходом нижче середнього, повідомляють у блокчейн-компанії.
"Одна тенденція, яку ми відзначили минулого року, цього року тільки посилилася: в індексі домінують ринки, що розвиваються. Світовий банк поділяє країни на одну з чотирьох категорій на основі рівня доходу та загального економічного розвитку: високий дохід, дохід вище середнього, дохід нижче середнього та низький дохід", пишуть в Chainalysis.
У Мінцифрі повідомили, що спеціалісти працювали три роки над легалізацією криптоіндустрії в Україні для створення правового поля розвитку бізнесу: "Це дозволить криптокомпаніям легально вести бізнес в Україні та офіційно працювати з банківською системою, а українцям - декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах".
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