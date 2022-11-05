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Україна потребує від Ізраїлю дуже швидких кроків у військово-технічній співпраці, - експосол у США Чалий

5 листопада, 2022 субота
01:24
війна з Росією Валерій Чалий

Україні потребує від Ізраїлю військово-технічної співпраці щодо протидії безпілотникам, які Іран постачає РФ

Про це заявив експосол України у США, голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Україні зараз потрібні від Ізраїлю дуже швидкі кроки у військово-технічній співпраці, в ідеалі, або те, що вже зробив Ізраїль, зняв на заборону постачання Естонії деяких систем", - зауважив експосол.

Також Валерій Чалий зазначив, що Ізраїль має хороші системи антидронової боротьби проти іранських безпілотників, які можна використати навіть на звичайних малих літаках

"Це нова технологія. І дуже добре було б зараз швидко поспівпрацювати саме по Ірану. Тобто в нас спільний ворог насправді", - наголосив він.

  • 26 жовтня Президент України відзначив позитивні зрушення у двосторонній співпраці з Ізраїлем.
  • 4 листопада посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що на ставлення Ізраїлю до війни РФ проти України вплинули посилення співпраці Росії з Іраном і громадська думка.

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