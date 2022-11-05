Україна потребує від Ізраїлю дуже швидких кроків у військово-технічній співпраці, - експосол у США Чалий
Україні потребує від Ізраїлю військово-технічної співпраці щодо протидії безпілотникам, які Іран постачає РФ
Про це заявив експосол України у США, голова правління Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в етері Еспресо.
"Україні зараз потрібні від Ізраїлю дуже швидкі кроки у військово-технічній співпраці, в ідеалі, або те, що вже зробив Ізраїль, зняв на заборону постачання Естонії деяких систем", - зауважив експосол.
Також Валерій Чалий зазначив, що Ізраїль має хороші системи антидронової боротьби проти іранських безпілотників, які можна використати навіть на звичайних малих літаках
"Це нова технологія. І дуже добре було б зараз швидко поспівпрацювати саме по Ірану. Тобто в нас спільний ворог насправді", - наголосив він.
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