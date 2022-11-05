Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у етері Еспресо.

"Ситуація незмінна полягає в тому, що два фактори вплинули на зміну цієї позиції. Перший - безумовно, поглиблення співпраці Росії з Іраном. По-друге, фактор виборів і того, що війна в Україні суттєво вплинула на громадську думку", - наголосив він.

За словами Євгена Корнійчука, саме тому в Ізраїлі напередодні виборів усі провідні політичні сили висловилися на підтримку України в цій війні.

"Понад 80%, незалежно від того, російськомовні чи івритомовні вони, підтримують Україну", - зауважив посол.

26 жовтня Президент України відзначив позитивні зрушення у двосторонній співпраці з Ізраїлем.

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