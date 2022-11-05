На позицію Ізраїлю щодо війни РФ проти України вплинули два чинники, - український посол
На ставлення Ізраїлю до війни РФ проти України вплинули посилення співпраці Росії з Іраном і громадська думка
Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у етері Еспресо.
"Ситуація незмінна полягає в тому, що два фактори вплинули на зміну цієї позиції. Перший - безумовно, поглиблення співпраці Росії з Іраном. По-друге, фактор виборів і того, що війна в Україні суттєво вплинула на громадську думку", - наголосив він.
За словами Євгена Корнійчука, саме тому в Ізраїлі напередодні виборів усі провідні політичні сили висловилися на підтримку України в цій війні.
"Понад 80%, незалежно від того, російськомовні чи івритомовні вони, підтримують Україну", - зауважив посол.
- 26 жовтня Президент України відзначив позитивні зрушення у двосторонній співпраці з Ізраїлем.
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