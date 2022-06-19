Україна повезе виставку знищеної російської техніки столицями Європи, - Резніков

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Polsatnews, передає УНІАН.

Він зазначив, що генерали РФ хочуть, щоб їхні танки були у Лісабоні.

"Ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки", - наголосив Резніков.

За його словами, плануються виставки знищеної російської техніки у Європі. Першою буде Варшава, потім виставки відбудуться і в інших містах, таких як Берлін, Париж, Мадрид і Лісабон.