Україна повезе виставку знищеної російської техніки столицями Європи, - Резніков
У столицях ЄС відбудеться виставка знищеної в Україні російської військової техніки
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Polsatnews, передає УНІАН.
Він зазначив, що генерали РФ хочуть, щоб їхні танки були у Лісабоні.
"Ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки", - наголосив Резніков.
За його словами, плануються виставки знищеної російської техніки у Європі. Першою буде Варшава, потім виставки відбудуться і в інших містах, таких як Берлін, Париж, Мадрид і Лісабон.
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