Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Словосполучення "найближчим часом" значить, що не от-от. А коли це станеться, не буде так повідомлятися, як усі того хочуть", - сказав він.

Він додав: "Коли саме буде працювати система, я не можу сказати, тому що дуже мало людей взагалі володіє цією інформацією. Вона буде оприлюднена тоді, коли буде потрібно. Але нашим військовослужбовцям потрібно близько двох місяців, щоб опанувати ці системи. Цей термін вже закінчується".

Окрім цього, також за його словами, опанування SAMP-T, IRIS-T, NASAMS, Patriot не є надзвичайно важким завданням для українських захисників. На навчання до країн-партнерів наша держава відправляє готових фахівців із бойовим досвідом, які виконували завдання на радянських системах "Бук-М1" та С-300, опанувати які важче. Нові системи є більш сучасними, там більше автоматики, яка полегшує роботу, тому молоді українські воїни швидко опановують їх.

Водночас Ігнат додав, що результати тестування українських пілотів у Сполучених Штатах показали, що вони можуть опанувати винищувачі F-16 швидше, ніж очікувалося.