Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, під час зустрічі міністра з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом, йдеться в релізі Міненерго.

За його словами, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію, йдеться у повідомленні.

Однак міністр не уточнив, в якій часовій перспективі Україна може довести споживання газу до рівня свого видобутку.

Галущенко зауважив, що такій трансформації сприятимуть нові проекти розбудови енергосектору, які мають стартувати після завершення війни. Він висловив сподівання, що USAID підтримає такі проекти.

Тим часом, уже зараз Україна працює над збільшенням комерційного експорту електроенергії.

"Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ", – пояснив Галущенко.

Він також наголосив, що нагальним питанням є ядерна безпека, зокрема – деокупація найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції. Наразі ЗАЕС захоплена російськими окупантами.

Нагадаємо, за даними американського ЗМІ, Європа погодилася платити Путіну за газ рублями.

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