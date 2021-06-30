Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки
Україна приєдналася до глобальної коаліції з цифрової безпеки, яка була утворена Світовим економічним форумом
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Згідно з повідомленням, 29 червня Світовий економічний форум оголосив про створення Глобальної коаліції з цифрової безпеки, до якої приєдналася і України. Головна ціль коаліції - сприяти прискоренню співпраці щодо боротьби зі шкідливим контентом у мережі.
Зазначається, що до коаліції приєдналися також організація UNICEF, компанії Microsoft та NetClean, а також представники урядів Австралії, Сінгапуру, Великобританії, США та інших країн.
За словами віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, основною ціллю відомства є створення безпечного онлайн-середовища для українців.
"Тому глобальна ініціатива щодо створення цілеспрямованої співпраці між державами, організаціями та бізнесом у цьому питанні є надзвичайно актуальною зараз", - цитує пресслужба слова Федорова.
У пресслужбі зазначили, що глобальна коаліція розвиватиме чотири напрями: найдієвіші практики щодо стандартів безпеки, підвищення балансу конфіденційності та захисту, чесна конкуренція між гравцями ринку технологій та ефективна міжвідомча співпраця для запобігання шкідливому контенту.
У відомстві додали, що коаліція об'єднає в цих питаннях лідерів державного сектору та приватного бізнесу для співпраці над створенням рішень, які допоможуть створити безпечне цифрове суспільство для кожного.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе