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Головна війна з Росією Україна програла битву, а не війну проти "Північного потоку-2", - Вітренко

Україна програла битву, а не війну проти "Північного потоку-2", - Вітренко

31 липня, 2021 субота
13:50
війна з Росією Юрій Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Україна програла битву, а не війну проти російського газопроводу "Північний потік-2"

Про це Вітренко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода

За його словами, Україна продовжує працювати над тим, щоб "Північний потік-2", навіть після завершення його будівництва, не запрацював. 

"Програна битва, але не програна війна. І наша війна проти "Північного потоку-2" продовжується. Битва, яка програна, це скоріш за все, так виглядає, це безпосереднє будівництво "Північного потоку-2", що він буде добудований. На жаль, це будівництво було відновлене у січні цього року. І відповідно знову ж таки, на жаль, це будівництво найближчим часом буде закінчене", – сказав Вітренко.

Він підкреслив,що наразі українська сторона бореться за те, щоб цей газопровід не запрацював. 

"Для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", – зазначив Вітренко. 

Голова правління НАК "Нафтогаз" додав, що Київ працює над тим, щоб газопровід не був сертифікований. Для цього необхідно довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним, адже європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати видобуток і транспортування газу.

"Це записано навіть в цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону", – пояснив Вітренко. 

  • Нагадаємо, 23 липня Вітренко заявив, що наразі не зрозуміло, як компенсація за добудову "Північного потоку-2" може допомогти Україні
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Газпром
Володимир Путін
Євросоюз
Нафтогаз
США
Юрій Вітренко
Північний потік-2
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