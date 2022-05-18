Україна - "Рієка": де та о котрій дивитися товариський матч національної збірної
У середу, 18 травня, збірна України проведе контрольну гру проти хорватського клубу "Рієка" у рамках підготовки до відбіркової зустрічі чемпіонату світу - 2022 із Шотландією
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбудеться сьогодні у Рієці та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо гру покажуть телеканали "Індиго" та "Футбол 1", а також YouTube-канал Української асоціації футболу.
1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
Товариський матч
"Рієка" (Хорватія) - Україна
18 травня, 19:00
Рієка, стадіон "Руєвіца"
Пряма трансляція на телеканалах "Індиго" та "Футбол 1"
- 17 травня у товариському матчі збірна України перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1.
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