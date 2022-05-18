Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбудеться сьогодні у Рієці та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо гру покажуть телеканали "Індиго" та "Футбол 1", а також YouTube-канал Української асоціації футболу.

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

Товариський матч

"Рієка" (Хорватія) - Україна

18 травня, 19:00

Рієка, стадіон "Руєвіца"

Пряма трансляція на телеканалах "Індиго" та "Футбол 1"

17 травня у товариському матчі збірна України перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1.

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