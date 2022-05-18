Про це повідомляє Еспресо.TV.

Фаворитом зустрічі є збірна України. На перемогу нашої команди коефіцієнт 1,12. Нічия - 6,80. Виграш "Рієки" дуже малоймовірний - 11,5.

Матч відбудеться сьогодні у Рієці та розпочнеться о 19:00 за київським часом. Наживо гру покажуть телеканали "Індиго" та "Футбол 1", а також YouTube-канал Української асоціації футболу.

1 червня на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

Товариський матч

"Рієка" (Хорватія) - Збірна України

Україна: 1. Георгій Бущан, 4. Юхим Конопля, 2. Валерій Бондар, 16. Тарас Качараба, 3. Олександр Сирота, 5. Сергій Сидорчук (к), 14. Віталій Буяльський, 19. Денис Гармаш, 20. Олександр Зубков, 18. Данило Сікан, 7. Артем Довбик.

Запасні: 6. Тарас Степаненко, 8. Олександр Піхальонок, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Артем Бєсєдін, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 15. Віктор Циганков, 17. Михайло Мудрик, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

18 травня, 19:00

Рієка, стадіон "Руєвіца"

Пряма трансляція на телеканалах "Індиго" та "Футбол 1"

17 травня у товариському матчі збірна України перемогла італійський "Емполі" з рахунком 3:1.

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