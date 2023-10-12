Україна розбила Люксембург та випередила Англію у відборі молодіжного Євро-2025
Збірна України переграла у гостях Люксембург у кваліфікації молодіжного чемпіонату Європи - 2025
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Еш-сюр-Альзетті збірна України вийшла вперед наприкінці першого тайму - гол забив Ігор Краснопір.
Українська команда, яку тренує іспанець Унаї Мельгоса, збільшила перевагу на 69-й хвилині зусиллями Богдана В'юнника. До розгромного рахунок в компенсований час довів Ілля Квасиниця.
Який вигляд має турнірна таблиця
Україна перемогла Люксембург 3:0, набрала 6 очок та вийшла на перше місце у групі F. Англія, Сербія, Північна Ірландія та Люксембург мають по 3 пункти. Азербайджан не набрав жодного балу.
До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.
Наступний матч українська молодіжка зіграє 16 жовтня у Кошице (Словаччина) проти англійців.
Євро-2025
Відбірковий турнір
12 жовтня
Група F
Люксембург U21 - Україна U21 0:3
Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+3
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