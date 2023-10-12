Україна розбила Люксембург та випередила Англію у відборі молодіжного Євро-2025

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Еш-сюр-Альзетті збірна України вийшла вперед наприкінці першого тайму - гол забив Ігор Краснопір.

Українська команда, яку тренує іспанець Унаї Мельгоса, збільшила перевагу на 69-й хвилині зусиллями Богдана В'юнника. До розгромного рахунок в компенсований час довів Ілля Квасиниця.

Який вигляд має турнірна таблиця

Україна перемогла Люксембург 3:0, набрала 6 очок та вийшла на перше місце у групі F. Англія, Сербія, Північна Ірландія та Люксембург мають по 3 пункти. Азербайджан не набрав жодного балу.

До фінальної частини Євро-2025 напряму вийдуть переможці груп та три найкращі команди, які фінішували другими. Решта збірних, які посіли другі позиції, розіграють ще три путівки на ЧЄ у стикових матчах.

Наступний матч українська молодіжка зіграє 16 жовтня у Кошице (Словаччина) проти англійців.

Євро-2025

Відбірковий турнір

12 жовтня

Група F

Люксембург U21 - Україна U21 0:3

Голи: Краснопір, 45, В'юнник, 69, Квасниця, 90+3