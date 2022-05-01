Україна розгромно програла Японії в третьому матчі ЧС-2022 з хокею
У третьому турі ЧС-2022 з хокею збірна України розгромно програла Японії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Україна - Японія завершився нашою поразкою з рахунком 2:8. Після поєдинку українці достроково втратили шанс на вихід до Дивізіону 1A.
27 квітня Україна стартувала на чемпіонаті світу-2022 з хокею в дивізіоні 1B. Наші хлопці перемогли Сербію з рахунком 7:0. У сьогоднішній зустрічі, в другому турі, українці поступились полякам в серії булітів (2:3).
У дивізіоні 1B після трьох матчів лідером таблиці є Японія з 9 балами, у поляків 8 очок, а в України - 4. Естонці та серби набрали 3 і 0 пунктів відповідно.
Чемпіонат проходить у Польщі - місто Тихи.
Єдина перепустка до групи IA дістанеться переможцю чемпіонату світу в Тихи, а найслабша збірна потрапить до нижчого дивізіону ІІА.
- 26 квітня Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу 2023 року.
- 27 квітня у стартовому поєдинку ЧС з хокею збірна України розгромила Сербію у дивізіоні 1B.
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