Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм.

"Україна до кінця липня має отримати 1 млрд євро виняткової макрофінансової допомоги від Європейського Союзу... Сьогодні ми на Уряді також схвалили проєкт розпорядження для залучення цих коштів та уповноважили на підписання меморандуму Міністра фінансів Сергія Марченка і Голову Нацбанку Кирила Шевченка", – зазначив він.

Як вказав очільник уряду, макрофінансова допомога від ЄС піде на підтримку фінансової стабільності України.

"Також на засіданні ухвалили постанову, яка дозволить залучити до 200 млн євро на пільгових умовах від Італії. Кошти будуть надані через адміністративний рахунок МВФ до загального фонду держбюджету для покриття видатків", – додав прем'єр.

Нагадаємо, 12 липня Рада ЄС схвалила надання Україні 1 мільярда євро.