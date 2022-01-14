Україна розраховує отримати конкретні терміни щодо членства в НАТО на саміті влітку, - Єрмак

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час бесіди, організованої Atlantic Council, у п'ятницю передає Еспресо.Tv.



"Я вважаю, що настав час мати дуже чесну, дуже повноцінну, дуже прозору розмову з Україною про нашу перспективу в НАТО. Я вважаю, що під час цього періоду війни, всієї історії нашої розмови про НАТО Україна продемонструвала нашими принципами, позиціями, що ми абсолютно готові, здатні бути членом НАТО. Це означає, що на мадридському саміті цього року ми сподіваємося побачити і почути абсолютно конкретні терміни, абсолютно конкретну інформацію про це", - сказав Єрмак.



Він підкреслив, що нині це "питання життя і смерті нашої країни".



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