Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею

Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею

24 квітня, 2023 понедiлок
18:19
Спорт Збірна України з хокею

У 2-му турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB збірна України переграла Сербію та здобула першу перемогу на турнірі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У Таллінні Україна відкрила рахунок в другому періоді зусиллями Даниїла Трахта. Незабаром перевагу команди Вадима Шахрайчука збільшив Вадим Мазур. 

У третьому періоді він зробив дубль, а Андрій Денискін, Олександр Пересунько, Денис Бородай та Ігор Мережко зробили результат розгромним. 

Збірна України перемогла Сербію 7:0, набрала 4 очка та вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Сербія має 1 пункт та посідає п'яте місце. Лідирує з 6 балами Японія. У Естонії та Китаю по 2 очка. Нідерланди не набрали жодного пункту. 

Наступний матч Україна зіграє 27 квітня проти Нідерландів. 

До групи A першого дивізіону за підсумками турніру вийде переможець змагань у групі B. 

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон IB

2-й тур

Таллінн, Естонія

24 квітня

Україна - Сербія 7:0

хокей
Читайте також:
23 квітня, 2023 неділя
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
23 квітня, 2023 неділя
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставатиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
23 квітня, 2023 неділя
Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 41.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 квітня
18:27
Ексклюзив
Одночасна робота 50 наших дронів може паралізувати будь-яку російську ППО, - інженер-розробник Бризгалов
18:14
Україна - НАТО
"Не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом НАТО": в МЗС України відреагували на заяви віцеспікерки угорського парламенту
18:13
Ексклюзив
Пашинян уже давно зробив би заяву щодо цілісності Азербайджану, якби не відчував загрози, - експерт-міжнародник Данилов
18:12
санкції проти Росії
В РФ заявили, що польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
18:01
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 22-го туру
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Зеленський і порожнеча
17:56
Оновлено
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Рух
УПЛ: Результати усіх матчів 22-го туру чемпіонату України
17:48
Маркета Пекарова Адамова
Початок цьогоріч переговорів про вступ між ЄС та Україною відповідає нашим інтересам, – спікерка чеського парламенту 
17:25
Зеленський
Зеленський: з російського полону звільнено вже 2238 людей, з них 140 — цивільні
17:20
Деніл Кастілло
"Шахтар" оголосив про перехід футболіста з Еквадору
16:51
Китай
"Власна думка, а не позиція країни": Китай про заяву посла у Франції щодо суверенітету пострадянських держав
16:46
Руслан Ротань, Англія - Україна
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
16:46
Ексклюзив
F-16
У питанні постачання Україні F-16 настав період фінальних торгів, - військовий експерт Киричевський
16:38
Оновлено
Кая Каллас та Володимир Зеленський
Прем'єрка Естонії Каллас прибула до України та зустрілася із Зеленським у Житомирі
16:37
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:33
Ексклюзив
ПАРЄ
27 квітня в ПАРЄ відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей, - народний депутат Гончаренко
16:28
Україна ЄС
Україна та Євросоюз взаємно визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення
16:05
OPINION
Вадим Денисенко
Пекін язиком дипломата промацує реакцію Заходу
16:04
Ярмоленко у матчі Ліги націй Україна - Німеччина
Збірна Німеччини оголосила дату матчу проти України, який стане 1000-м у її історії
16:02
дослідження Youcontrol
Прихований ворожий слід у цінних паперах України, - дослідження Youcontrol
15:47
діти школа
Офіційно: українська школа має перейти на 12-річну систему освіти 2027 року
15:42
Витяг про несудимість відтепер можна отримати в застосунку "Дія"
15:32
Ексклюзив
Бахмут
ЗСУ впевнено відбивають штурми противника у Бахмуті: є ділянки, де Сили оборони здійснюють контрнаступи, - підполковник НГУ Крижанівський
15:31
До Судану направили групу експертів з реагування на стихійні лиха
МЗС розробляє маршрути безпечної евакуації українців з Судану
15:06
Інтерв’ю
Кінопродюсер Володиимр Яценко
Не хочу, щоб ми для Заходу були тими, хто постійно розповідає про наші проблеми, - кінопродюсер Яценко
14:58
Ексклюзив
ЗСУ
Біля Марʼїнки та Авдіївки тривають важкі позиційні бої, - полковник ЗСУ Дмитрашківський
14:52
Садир Жапаров
Стало відомо, хто з іноземних лідерів приїде до Путіна на 9 Травня
14:47
Ексклюзив
Кримський міст
Росіяни значно збільшили охорону Кримського мосту, - Чубаров
14:39
Президент Литви Гітанас Науседа
Треба знайти механізми швидкої інтеграції України в НАТО, - президент Литви Науседа
14:28
На Чернігівщині перевернувся човен з п'ятьма людьми, двох ще шукають
14:27
Справа ракетного обстрілу РФ аеродрому "Канатове": СБУ затримала ексрозвідника
14:12
Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна
Євро-2024: Мінмолодьспорту ухвалило рішення щодо подальшої участі збірної України у відборі
14:08
OPINION
Орест Сохар
Океанічна бутафорія Москви. Деякі судна Тихоокеанського флоту пам'ятають ще Брежнєва
13:50
Медведєв
Медведєв звинуватив Польщу в намаганні відновити Річ Посполиту з Україною у складі
13:49
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
У Казахстані скасували парад 9 травня
13:45
Ексклюзив
Валерій Чалий
Якщо у ЄС стеля щодо санкцій, треба запроваджувати ембарго, - дипломат Чалий
13:38
ЄС може передати 1 млн боєприпасів Україні протягом року, - глава МЗС Естонії
13:19
преса
Днями очікується свіжий індекс свободи преси, ймовірно, зафіксують подальше просідання позицій України, - Мендель
13:12
Сі Цзіньпін і Емманюель Макрон
Білий дім роздратований ініціативою Макрона про посередництво Китаю у переговорах між Україною та РФ, - Bloomberg
13:11
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав ЄC пришвидшити постачання Україні зброї та боєприпасів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV