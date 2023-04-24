Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею
У 2-му турі чемпіонату світу з хокею в дивізіоні IB збірна України переграла Сербію та здобула першу перемогу на турнірі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Таллінні Україна відкрила рахунок в другому періоді зусиллями Даниїла Трахта. Незабаром перевагу команди Вадима Шахрайчука збільшив Вадим Мазур.
У третьому періоді він зробив дубль, а Андрій Денискін, Олександр Пересунько, Денис Бородай та Ігор Мережко зробили результат розгромним.
Збірна України перемогла Сербію 7:0, набрала 4 очка та вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Сербія має 1 пункт та посідає п'яте місце. Лідирує з 6 балами Японія. У Естонії та Китаю по 2 очка. Нідерланди не набрали жодного пункту.
Наступний матч Україна зіграє 27 квітня проти Нідерландів.
До групи A першого дивізіону за підсумками турніру вийде переможець змагань у групі B.
ЧС-2023 з хокею
Дивізіон IB
2-й тур
Таллінн, Естонія
24 квітня
Україна - Сербія 7:0
- 23 квітня збірна України поступилася в овертаймі Китаю у стартовому матчі чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IB.
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