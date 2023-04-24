Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Таллінні Україна відкрила рахунок в другому періоді зусиллями Даниїла Трахта. Незабаром перевагу команди Вадима Шахрайчука збільшив Вадим Мазур.

У третьому періоді він зробив дубль, а Андрій Денискін, Олександр Пересунько, Денис Бородай та Ігор Мережко зробили результат розгромним.

Збірна України перемогла Сербію 7:0, набрала 4 очка та вийшла на друге місце у турнірній таблиці. Сербія має 1 пункт та посідає п'яте місце. Лідирує з 6 балами Японія. У Естонії та Китаю по 2 очка. Нідерланди не набрали жодного пункту.

Наступний матч Україна зіграє 27 квітня проти Нідерландів.

До групи A першого дивізіону за підсумками турніру вийде переможець змагань у групі B.

ЧС-2023 з хокею

Дивізіон IB

2-й тур

Таллінн, Естонія

24 квітня

Україна - Сербія 7:0