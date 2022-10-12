"Україна - щит Європи": у 50 містах світу пройдуть акції до Дня захисника та захисниці України
У 50 містах світу заплановано 50 мітингів до Дня захисника та захисниці України 14 жовтня, зокрема акції планують зробити в Австралії, Європі та США
Про це повідомили в Communities Army Of Ukraine.
"Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", - йдеться в анонсі акцій.
Зазначається, що до мітингів всесвітньої кампанії до Дня захисників і захисниць України, запрошують взяти участь не лише представників українських діаспор, а й, за можливості, українських захисників, які перебувають на лікуванні/реабілітації/відпочинку в містах проведення акцій.
Основна мета мітингів – донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористкою – Росією.
Акції проведуть навколо відомих будівель та пам’ятників, а також на центральних площах.
За попередньою інформацією, мітинги пройдуть у містах Австралії, Бельгії, Грузії, Германії, Франції, Греції, Італії, Польщі, Словаччині, Португалії, Румунії, Іспанії, США, Великої Британії та інших. Повний список міст, в яких відбудуться акції, можна переглянути за посиланням.
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