Про це повідомили в Communities Army Of Ukraine.

"Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність", - йдеться в анонсі акцій.

Зазначається, що до мітингів всесвітньої кампанії до Дня захисників і захисниць України, запрошують взяти участь не лише представників українських діаспор, а й, за можливості, українських захисників, які перебувають на лікуванні/реабілітації/відпочинку в містах проведення акцій.

Основна мета мітингів – донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористкою – Росією.

Акції проведуть навколо відомих будівель та пам’ятників, а також на центральних площах.

За попередньою інформацією, мітинги пройдуть у містах Австралії, Бельгії, Грузії, Германії, Франції, Греції, Італії, Польщі, Словаччині, Португалії, Румунії, Іспанії, США, Великої Британії та інших. Повний список міст, в яких відбудуться акції, можна переглянути за посиланням.

12 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ звільнили 5 населених пунктів у Херсонській області. Це Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне.

Аналітик Defense Express Сергій Згурець заявив, що ефективність роботи українських військових проти іранських дронів поступово зростає." Взагалі ефективність роботи по "шахедам" поступово зростає з огляду на напрацювання й розуміння, як з цими ударними боєприпасами слід боротися у повітрі", - наголосив він.

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