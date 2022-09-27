Україна - Шотландія: букмекери назвали фаворита матчу Ліги націй
Букмекери вважають збірну України фаворитом матчу Ліги націй проти Шотландії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери пропонують поставити на перемогу збірної України з коефіцієнтом 2.15. На виграш Шотландії контори дають 3.10, а на нічию - 3.50.
Матч Україна - Шотландія відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45.
У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.
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