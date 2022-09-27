Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери пропонують поставити на перемогу збірної України з коефіцієнтом 2.15. На виграш Шотландії контори дають 3.10, а на нічию - 3.50.

Матч Україна - Шотландія відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45.

У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

21 вересня Україна поступилася Шотландії з рахунком 0:3.

24 вересня у Єревані збірна України перемогла Вірменію у 5-му турі Ліги націй.

26 вересня Олександр Петраков заявив, що не веде переговорів з Українською асоціацією футболу про продовження контракту.

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