Україна - Словенія: де та коли дивитися чвертьфінал ЧС з волейболу
У середу, 7 вересня, чоловіча збірна України з волейболу зустрічається зі Словенією у чвертьфіналі чемпіонату світу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 відбудеться у Любляні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покажуть телеканали УНІАН та регіональні канали Суспільного.
Чоловіча збірна України зіграє у чвертьфіналу чемпіонату світу вперше в історії. До цього українці лише одного разу брали участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.
Словенія є чинним віцечемпіоном Європи.
ЧС-2022 з волейболу
1/4 фіналу
Любляна, Словенія
Україна - Словенія
7 вересня, 22:00
Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Супсільного
- 5 вересня збірна України переграла Нідерланди з рахунком 3:0 та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.
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