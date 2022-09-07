Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч 1/4 фіналу ЧС-2022 відбудеться у Любляні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покажуть телеканали УНІАН та регіональні канали Суспільного.

Чоловіча збірна України зіграє у чвертьфіналу чемпіонату світу вперше в історії. До цього українці лише одного разу брали участь у фінальній частині світової першості та за підсумками другого групового раунду посіли десяте місце.

Словенія є чинним віцечемпіоном Європи.

ЧС-2022 з волейболу

1/4 фіналу

Любляна, Словенія

Україна - Словенія

7 вересня, 22:00

Пряма трансляція на телеканалі УНІАН та регіональних каналах Супсільного

5 вересня збірна України переграла Нідерланди з рахунком 3:0 та вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

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