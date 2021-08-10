Україна співпрацюватиме з Грузією у сфері "зеленої" енергетики та енергоефективності
Україна і Грузія уклали меморандум про співпрацю у сферах енергоефективності та "зеленої" енергетики
Про це повідомила пресслужба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
Згідно з повідомленням, Держенергоефективності та Міністерство економіки та сталого розвитку Грузії уклали меморандум про взаєморозуміння у сферах енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.
За словами в.о. голови енергоефективності Костянтина Гури, обидві країни докладають зусиль для розвитку "зеленої" енергетики, декарбонізації економіки, а партнерство відкриє додаткові горизонти для спільних цілей. Партнерство має стати новим етапом розвитку зовнішньоекономічних відносин та формуванні ефективної політики розвитку "чистої", енергоефективної, низьковуглецевої економіки в обох країнах.
У пресслужбі зазначили, що в рамках меморандуму сторони планують визначати можливості для реалізації спільних проєктів у сфері енергоефективності, та "зеленої" енергетики, а також обмінюватися досвідом, передовими практиками та механізмами впровадження проєктів у зазначених сферах.
Гура зауважив, що Україна має потенціал для розвитку як сфери енергоефективності, так і "зеленої" енергетики. За останні сім років впроваджено проєктів на суму близько 7,8 млрд євро інвестицій.
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