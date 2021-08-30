Україна стала членом Консультаційного центру з питань права СОТ

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



Згідно з повідомленням, набрав чинності Протокол про приєднання України до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ, і Україна стала членом цієї міжнародної організації та може користуватися її послугами.



Так, членство у Центрі передбачає можливість отримання безоплатних юридичних консультацій з питань права СОТ, правової допомоги під час вирішення спорів у рамках СОТ зі знижкою у розмірі 40% до встановленої базової ставки комерційних юридичних фірм, а також безоплатного навчання щодо права СОТ.



У пресслужбі зазначили, що користування цими послугами посилить кадрову та інституційну спроможність України у захисті своїх прав у торговельно-економічній сфері, зокрема, під час вирішення спорів у рамках СОТ, сприятиме усуненню торговельних бар'єрів та економії бюджетних коштів.



За інформацією Мінекономіки, Консультаційний центр з питань права (ЦКП) СОТ - це міжнародна організація, утворена в 2001 році для надання правової допомоги країнам, що розвиваються, для забезпечення належної реалізації їхніх прав та інтересів як членів СОТ. На сьогодні його членами є дванадцять країн.

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