Україна стала членом Консультаційного центру з питань права СОТ
Україна стала членом Консультаційного центру з питань права Світової організації торгівлі (СОТ)
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
Згідно з повідомленням, набрав чинності Протокол про приєднання України до Угоди про заснування Консультаційного центру з питань права СОТ, і Україна стала членом цієї міжнародної організації та може користуватися її послугами.
Так, членство у Центрі передбачає можливість отримання безоплатних юридичних консультацій з питань права СОТ, правової допомоги під час вирішення спорів у рамках СОТ зі знижкою у розмірі 40% до встановленої базової ставки комерційних юридичних фірм, а також безоплатного навчання щодо права СОТ.
У пресслужбі зазначили, що користування цими послугами посилить кадрову та інституційну спроможність України у захисті своїх прав у торговельно-економічній сфері, зокрема, під час вирішення спорів у рамках СОТ, сприятиме усуненню торговельних бар'єрів та економії бюджетних коштів.
За інформацією Мінекономіки, Консультаційний центр з питань права (ЦКП) СОТ - це міжнародна організація, утворена в 2001 році для надання правової допомоги країнам, що розвиваються, для забезпечення належної реалізації їхніх прав та інтересів як членів СОТ. На сьогодні його членами є дванадцять країн.
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