Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Заході Путіна вже не бояться. Офіційний статус кандидата на вступ до Європейського Союзу є підсумком російського вторгнення в Україну. Ще одного Радянського Союзу не буде. Вже навіть офіційно. Стосовно НАТО, то нам не потрібно нікуди проситись. Оскільки хочу нагадати, що політичне рішення щодо вступу України до НАТО вже прийняте. Воно було прийняте ще у 2008 на саміті НАТО в Бухаресті. Україна стане членом НАТО", - пояснив Харченко.

Харченко наголосив, що питання терміну вступу до НАТО на сьогодні не є дуже важливим.

"Зараз головне питання, яке стоїть для України, коли ми вступимо до НАТО. На мою думку, це не є дуже важливим на сьогодні, от саме зараз. Сьогодні важливим є те, як НАТО, ЄС та країни G7 допоможуть Україні логістично робити свою справу, яку ми вправно вже 5 місяців робимо - нищимо путінський режим. Це питання на сьогодні є найголовнішим", - додав Харченко.

26 червня премʼєр-міністр Литви 2008-2012 рр Андрюс Кубілюс висловив думку, що Північноатлантичний Альянс має прийняти Україну та визнати країну-агресорку Російську Федерацію головною загрозою для Європи

26 червня Президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін розраховував, що після вторгнення РФ в Україну НАТО та "Велика сімка" розпадуться





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