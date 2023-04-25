Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури

Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Телеграмі.

В Австрії заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко провела ряд зустрічей, де обговорювались конкретні кейси співпраці України та Австрії у сфері культури.

"Насамперед такі проєкти будуть спрямовані на підтримку українських митців, обмін досвідом фахівців сфери культури, поповнення українських бібліотечних фондів якісними перекладами австрійської літератури, зокрема класичної, а також знайомство австрійців з українською літературою, перекладеною німецькою мовою", - ідеться в повідомленні.