Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури
Україна та Австрія поглиблюватимуть співпрацю у сфері культури, проєкти будуть спрямовані на підтримку українських митців, обмін досвідом фахівців сфери культури
Про це Міністерство культури та інформаційної політики України повідомляє у Телеграмі.
В Австрії заступниця міністра культури та інформаційної політики Галина Григоренко провела ряд зустрічей, де обговорювались конкретні кейси співпраці України та Австрії у сфері культури.
"Насамперед такі проєкти будуть спрямовані на підтримку українських митців, обмін досвідом фахівців сфери культури, поповнення українських бібліотечних фондів якісними перекладами австрійської літератури, зокрема класичної, а також знайомство австрійців з українською літературою, перекладеною німецькою мовою", - ідеться в повідомленні.
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