Україна та Болгарія погодили розблокування автівок з продовольством
Київ та Софія погодили розблокування українських вантажівок із агропродукцією на болгарському кордоні та їхнє розвантаження
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
"Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію, що склалася з імпортом та транзитом українського збіжжя, а також домовилися дочекатися рішення Єврокомісії щодо цього питання, після чого планується продовжити переговори.
"Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні, та їх розвантаження", - додали в Мінагро.
- 19 квітня Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів.
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