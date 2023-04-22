Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

"Відбулася зустріч двох міністрів: аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського та сільського господарства Республіки Болгарія Явора Гечева", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію, що склалася з імпортом та транзитом українського збіжжя, а також домовилися дочекатися рішення Єврокомісії щодо цього питання, після чого планується продовжити переговори.

"Також міністри погодили розблокування автівок на кордоні, та їх розвантаження", - додали в Мінагро.