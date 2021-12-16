Україна та Єгипет підписали меморандум про співробітництво в космічній сфері

Про це повідомив очільник ДКА Володимир Тафтай у Facebook.



"Меморандум передбачає співпрацю за низкою напрямів космічної діяльності, в тому числі, у сфері дистанційного зондування Землі, наземної космічної інфраструктури, супутникових технологій, освіти та підвищення кваліфікації тощо та має стати основою для реалізації майбутніх спільних проектів", - зазначив він.



Під документом поставили підписи голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай та виконавчий директор Єгипетського космічного агентства Мохамед Ель-Кусі.



Нагадаємо, 19 жовтня віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський повідомив, що Україна та Канада побудують у канадській провінції Нова Скотія космодром для запуску апаратів на українських ракетоносіях "Циклон 4М".

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