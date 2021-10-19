Україна та Канада спільно побудують космодром під українські ракетоносії "Циклон 4М", - Уруський

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єрміністр України - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.



"На даний час вирішені всі бюрократичні питання з обох сторін і вже наприкінці 2021 року в канадській провінції Нова Скотія розпочнеться будівництво стартового комплексу для запусків космічних апаратів на українському ракетоносії "Циклон 4М". 19 жовтня з президентом та головним виконавчим директором канадської компанії Maritime Launch Services LTD Стівом Матьє обговорили деталі реалізації цього амбітного проєкту, в якому також беруть участь вітчизняні державні підприємства "Конструкторське бюро "Південне імені М. К. Янгеля" та "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова", - написав Уруський.



Віцепрем'єр також додав, що Стів Матьє повідомив про наявні попередні домовленості з компаніями зі США щодо запуску їхніх супутників українськими ракетами-носіями "Циклон-4М", а перший запуск планується орієнтовно на кінець 2023 року.



"Реалізація окремих аспектів українсько-канадського проєкту "Циклон-4М" передбачена Загальнодержавною цільовою науково-технічною космічною програмою України на 2021-2025 роки, прийняття якої очікується найближчим часом у Верховній Раді України. Зокрема планується створення маршового двигуна РД-870 тягою 80 тс та його подальше використання як маршового для першого ступеня зазначеного ракети-носія", - зазначив Уруський.



На думку віцепрем'єра, створення на комерційній основі стартового комплексу для запусків космічних апаратів у Канаді та використання на ньому українських ракет-носіїв сприятиме виходу України на ринки послуг із виведення космічних апаратів на навколоземну орбіту.

Нагадаємо, раніше голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай заявив, що Україна протягом 5 років планує втілити проєкт зі створення вітчизняної космічної ракети, яку запустять з акваторії Атлантичного або Індійського океану.