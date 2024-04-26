БМП, боєприпаси та ракети для Patriot: Іспанія передасть Україні новий пакет допомоги
У п'ятницю, 26 квітня, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес оголосила про новий пакет допомоги Україні, який включатиме БМП, боєприпаси та ракети для Patriot
Про це йдеться у її заяві на сайті відомства.
У своєму виступі під час засідання Контактної групи з питань оборони для України у форматі "Рамштайн" Роблес повідомила, що найближчими місяцями Іспанія планує поставити Україні боєприпаси калібру 155 і 120 мм.
Окрім цього вона анонсувала відправку комплекту зенітних ракет-перехоплювачів Patriot великої дальності, які прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів.
Загалом іспанська допомога, запланована на наступні два місяці, включатиме:
- легкі та важкі кулемети,
- захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення,
- броньовані машини піхоти,
- протитанкові засоби
- гаубиці польової артилерії.
"За цими поставками слідуватиме постачання різноманітних систем і обладнання", - йдеться у повідомленні.
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис. керованих авіабомб.
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