БМП, боєприпаси та ракети для Patriot: Іспанія передасть Україні новий пакет допомоги

Про це йдеться у її заяві на сайті відомства.

У своєму виступі під час засідання Контактної групи з питань оборони для України у форматі "Рамштайн" Роблес повідомила, що найближчими місяцями Іспанія планує поставити Україні боєприпаси калібру 155 і 120 мм.

Окрім цього вона анонсувала відправку комплекту зенітних ракет-перехоплювачів Patriot великої дальності, які прибудуть на базу матеріально-технічного забезпечення протягом чотирьох днів.



Загалом іспанська допомога, запланована на наступні два місяці, включатиме:

легкі та важкі кулемети,

захищені колісні транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення,

броньовані машини піхоти,

протитанкові засоби

гаубиці польової артилерії.

"За цими поставками слідуватиме постачання різноманітних систем і обладнання", - йдеться у повідомленні.