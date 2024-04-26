У лікарні помер поліцейський, поранений 4 квітня у Харкові
У п'ятницю, 26 квітня, у лікарні помер полковник поліції Олександр Іванов, який отримав поранення 4 квітня, коли Росія атакувала Харків безпілотниками
Про це повідомили в Національній поліції України.
Олександр Іванов з колегами прибули на місце обстрілу та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки російської атаки. В цей момент ворог атакував удруге. Загинули четверо людей, серед них – троє рятувальників. Поліцейський отримав важкі поранення.
Чоловік боровся за життя, переніс декілька операцій. Сьогодні його серце зупинилося.
- У ніч на 4 квітня російська армія атакувала "шахедами" схід України. У Харкові пролунали кілька вибухів. Рашисти влучили в багатоповерхівку, загинули троє рятувальників і цивільні люди.
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