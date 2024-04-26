У лікарні помер поліцейський, поранений 4 квітня у Харкові

Про це повідомили в Національній поліції України.

Олександр Іванов з колегами прибули на місце обстрілу та разом з працівниками ДСНС почали ліквідовувати наслідки російської атаки. В цей момент ворог атакував удруге. Загинули четверо людей, серед них – троє рятувальників. Поліцейський отримав важкі поранення.

Чоловік боровся за життя, переніс декілька операцій. Сьогодні його серце зупинилося.