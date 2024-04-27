Канада надасть близько $12 млн на виробництво БПЛА й закупівлю снарядів для України
Канада оголосила про виділення додаткових коштів на українське виробництво дронів і чеську ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів для Києва
Про це міністр оборони Канади Білл Блер оголосив на 21-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня, повідомило міноборони Канади.
Міністр Білл Блер оголосив, що Канада пожертвує Україні 3 мільйони канадських доларів (близько 2,19 млн дол. США) на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом.
"Це перший випадок, коли Канада робить прямий внесок у виробництво військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці зі Сполученим Королівством", – зазначено в повідомленні.
Також Блер підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі приблизно 13 мільйонів канадських доларів (близько 9,5 млн дол. США) у рамках ініціативи Чехії із закупівлі й доставки боєприпасів великого калібру для України.
Також Канада надасть Україні ще 100 безпілотників Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800. Постачання цих безпілотників розпочнеться в травні.
"Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що підтримуватиме Україну, доки буде потрібно", – зазначив Білл Блер.
- 26 квітня відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Відкриваючи його, очільник Пентагону Ллойд Остін зазначив, що партнери будуть зосереджуватися на посиленні українських систем ППО, аби Україна могла закривати своє небо.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", підкресливши необхідність для України повітряного захисту. Він заявив, що цього року Росія вже випустила по території держави 9 тис. керованих авіабомб.
- Після завершення зустрічі Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США - довгострокової військової допомоги на загальну суму $6 млрд
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