Канада надасть близько $12 млн на виробництво БПЛА й закупівлю снарядів для України

Про це міністр оборони Канади Білл Блер оголосив на 21-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня, повідомило міноборони Канади.

Міністр Білл Блер оголосив, що Канада пожертвує Україні 3 мільйони канадських доларів (близько 2,19 млн дол. США) на виробництво безпілотників українським оборонним комплексом.

"Це перший випадок, коли Канада робить прямий внесок у виробництво військових безпілотників в Україні, і ця пожертва буде зроблена у співпраці зі Сполученим Королівством", – зазначено в повідомленні.

Також Блер підтвердив, що Канада надає додатковий внесок у розмірі приблизно 13 мільйонів канадських доларів (близько 9,5 млн дол. США) у рамках ініціативи Чехії із закупівлі й доставки боєприпасів великого калібру для України.

Також Канада надасть Україні ще 100 безпілотників Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800. Постачання цих безпілотників розпочнеться в травні.

"Українці були невпинними у своїй боротьбі за свободу, демократію та заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує безпеку всіх нас. У дворічну річницю Контактної групи з питань оборони України Канада підтверджує, що підтримуватиме Україну, доки буде потрібно", – зазначив Білл Блер.