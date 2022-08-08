Про це Курт Волкер заявив в інтерв'ю Європейській правді.

Він вважає можливим застосування так званої "Формули Расмуссена", яку запропонував два роки тому колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Вона передбачає домовленість НАТО та країни-кандидата про те, що вони не повертають окуповані території силою.

"Тобто Грузія і НАТО оголошують, що ані перша, ані другий не підтримують силову операцію для повернення Абхазії та Південної Осетії, а натомість підтримують їхню мирну реінтеграцію у Грузію. Разом із цим іде домовленість про вступ Грузії до НАТО за умови, що стаття 5 діє тільки на підконтрольну уряду територію, а на Абхазію та Південну Осетію поширюється тільки після того, як вони мирно реінтегруються до Грузії. Тобто для Грузії формула є", - сказав Волкер.

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Водночас, за його словами, для України ця формула зараз вже не підходить, оскільки Росія своїм нападом зруйнувала таку можливість.

"Тому я вважаю, що Україна має воювати, щоби повернути всі свої землі. Це надто небезпечно лишати будь-яку частинку України під російською окупацією. Це те, що я чую від своїх українських друзів та колег. Тобто Україна буде продовжувати воювати. Але якщо у якийсь момент буде досягнутий мир, то формула Расмуссена щодо дії статті 5 може бути застосована і тут", - сказав Волкер.

4 серпня генсек НАТО порівняв Путіна з терористом і масовим убивцем Брейвіком.

Тоді ж генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив захоплення ЗСУ та відзначив, що українські сили показали вміння завдавати ударів у відповідь та повертати території.

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