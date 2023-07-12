Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна та Швеція підписали документ, який підтверджує співпрацю країн у сфері оборонних закупівель
Про це він написав у твіттер.
"Ще гарні новини з Вільнюса! Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель", - повідомив Резніков.
За його словами, цей документ відкриває великі можливості як для Збройних Сил України, так і для шведських компаній, таких як SAAB та інші.
Міністр оборони України подякував свому шведському колезі Полю Джонсону.
"Об’єднані спільними кольорами, об’єднані спільними цінностями!", - додав Резніков.
- Уранці 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільнюсі. Однією з ключових подій цього дня стане проведення Ради НАТО - Україна. Також президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО проведуть пресконференцію. Еспресо слідкує за подіями другого дня саміту НАТО у текстовому онлайні. Детальніше - за посиланням.
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