Про це він написав у твіттер.

"Ще гарні новини з Вільнюса! Україна та Швеція підписали угоду про співпрацю у сфері оборонних закупівель", - повідомив Резніков.

За його словами, цей документ відкриває великі можливості як для Збройних Сил України, так і для шведських компаній, таких як SAAB та інші.

Міністр оборони України подякував свому шведському колезі Полю Джонсону.

"Об’єднані спільними кольорами, об’єднані спільними цінностями!", - додав Резніков.