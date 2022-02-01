Україна у півфіналі Євро-2022 виходить на переможця пари Росія - Грузія
Збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу зустрінеться з переможцем матчу Росія - Грузія
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Україна 31 січня на ЧЄ-2022 перемогла у Амстердамі (Нідерланди) збірну Казахстану - 5:3. У півфіналі команда Олександра Косенка зустрінеться з переможцем пари Росія - Грузія, які зіграють сьогодні, 1 лютого, о 18:00.
Росія в рейтингу УЄФА йде другою, Грузія – 10-ю, Україна – 11-ю.
Фіналісти Євро-2022 визначаться 4 лютого.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
- Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що команда не збирається зупинятися після виходу до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.
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