Не збираємося на цьому зупинятися: Тренер збірної України прокоментував вихід до півфіналу Євро-2022 з футзалу
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко заявив, що команда не збирається зупинятися після виходу до півфіналу чемпіонату Європи з футзалу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За його словами, вихід до півфіналу Євро-2022 у Нідерландах - велике досягнення для збірної України, але вона на цьому не збирається зупинятися.
"Хочу подякувати хлопцям, це їхня перемога, їхня заслуга, їхнє досягнення. Вихід у півфінал — для нас уже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра розпочнемо підготовку, переглянемо матч наших суперників. Я хочу сказати, що пишаюся нашою командою, яка принесла цю перемогу Україні. Своєю самовіддачею вона її заслужила. Ми не збираємося на цьому зупинятися", - сказав Косенко після чвертьфіналу, в якому Україна перемогла Казахстан, лідерами якого є натуралізовані бразильці.
У півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з переможцем пари Росія - Грузія, якій свій матч проведуть 1 лютого.
- Нагадаємо, 31 січня у чвертьфіналі Євро-2022 з футзалу збірна України перемогла Казахстан з рахунком 5:3.
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