Не збираємося на цьому зупинятися: Тренер збірної України прокоментував вихід до півфіналу Євро-2022 з футзалу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За його словами, вихід до півфіналу Євро-2022 у Нідерландах - велике досягнення для збірної України, але вона на цьому не збирається зупинятися.

"Хочу подякувати хлопцям, це їхня перемога, їхня заслуга, їхнє досягнення. Вихід у півфінал — для нас уже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра розпочнемо підготовку, переглянемо матч наших суперників. Я хочу сказати, що пишаюся нашою командою, яка принесла цю перемогу Україні. Своєю самовіддачею вона її заслужила. Ми не збираємося на цьому зупинятися", - сказав Косенко після чвертьфіналу, в якому Україна перемогла Казахстан, лідерами якого є натуралізовані бразильці.

У півфіналі Євро-2022 Україна зустрінеться з переможцем пари Росія - Грузія, якій свій матч проведуть 1 лютого.