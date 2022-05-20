Україна укріпить кордон із Білоруссю бетонними плитами, - мер Житомира Сухомлин

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.



За його словами, українські військові вже добре укріпились біля держкордону, тепер цю оборону будуть підсилювати інженерно - бетонними блоками.

"Тут будуть працювати і комунальні підприємства, і ми назбирали мерів міст Житомирської області, розподілимо між кожним містом частину ділянки та дійсно побудуємо нормальну лінію оборони для того, щоб захисники були захищені бетоном і всім іншим", - розповів Сухомлин.

Нагадаємо,

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