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Головна війна з Росією Україна укріпить кордон із Білоруссю бетонними плитами, - мер Житомира Сухомлин

Україна укріпить кордон із Білоруссю бетонними плитами, - мер Житомира Сухомлин

20 травня, 2022 п'ятниця
12:29
війна з Росією

Українські військові вже добре окопались та укріпились біля держкордону, тепер ці позиції укріплюватимуться бетоном

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, українські військові вже добре укріпились біля держкордону, тепер цю оборону будуть підсилювати інженерно - бетонними блоками.

"Тут будуть працювати і комунальні підприємства, і ми назбирали мерів міст Житомирської області, розподілимо між кожним містом частину ділянки та дійсно побудуємо нормальну лінію оборони для того, щоб захисники були захищені бетоном і всім іншим", - розповів Сухомлин.

  • Нагадаємо, 

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