Україна в ТКГ закликала повернути трьох жінок-полонених з ОРДЛО, Росія відмовила
Українська сторона на переговорах Тристоронньої контактної групи по Донбасу запропонувала звільнити трьох жінок, які утримуються на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. РФ відмовилась
Про це повідомляє у Telegram українська делегація в ТКГ.
У ході засідання гуманітарної підгрупи українською стороною було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв'язку з конфліктом на непідконтрольній території.
Проте, російські представники цю ідею не підтримали.
"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту", - йдеться в повідомленні.
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