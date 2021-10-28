Україна в ТКГ закликала повернути трьох жінок-полонених з ОРДЛО, Росія відмовила

Про це повідомляє у Telegram українська делегація в ТКГ.

У ході засідання гуманітарної підгрупи українською стороною було висунуто пропозицію повернути уряду України в односторонньому порядку трьох жінок, утримуваних у зв'язку з конфліктом на непідконтрольній території.

Проте, російські представники цю ідею не підтримали.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту", - йдеться в повідомленні.

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